Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в США

Дэвис: Европа продвигает продолжение конфликта на Украине.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева показывают, что Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Председатель ЕК в четверг во время выступления заявила, что Европа поддерживает украинское производство БПЛА для противостояния России.

«Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта», — отметил эксперт.

По мнению Дэвиса, Европа не готова прислушиваться к требованиям России и стремится лишь к бесконечному продолжению конфликта, а также к дальнейшему наращиванию военного потенциала Киева.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше