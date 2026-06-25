МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева показывают, что Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Председатель ЕК в четверг во время выступления заявила, что Европа поддерживает украинское производство БПЛА для противостояния России.
«Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта», — отметил эксперт.
По мнению Дэвиса, Европа не готова прислушиваться к требованиям России и стремится лишь к бесконечному продолжению конфликта, а также к дальнейшему наращиванию военного потенциала Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.