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США больше не являются нейтральным посредником по Украине, заявил Макрон

Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине.

ПАРИЖ, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев.

«США впервые подписали с нами документ (на саммите G7 — ред.), который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами… предоставление (Украине — ред.) военной помощи… и санкции против России», — сказал он на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.

По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, поскольку поддерживает Киев и находится на его стороне.

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