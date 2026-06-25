США больше не являются нейтральным посредником по Украине, заявил Макрон

«США впервые подписали с нами документ (на саммите G7 — ред.), который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами… предоставление (Украине — ред.) военной помощи… и санкции против России», — сказал он на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.