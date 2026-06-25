США больше не являются нейтральным посредником по Украине, заявил Макрон

ПАРИЖ, 25 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев.
«США впервые подписали с нами документ (на саммите G7 — ред.), который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами… предоставление (Украине — ред.) военной помощи… и санкции против России», — сказал он на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.
По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, поскольку поддерживает Киев и находится на его стороне.