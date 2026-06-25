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ЦАХАЛ засек шестерых вооруженных радикалов «Хезболлах» на юге Ливана

Израильские военнослужащие открыли по ним огонь с целью ликвидации.

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. Израильские военнослужащие в ходе двух инцидентов на юге Ливана засекли шестерых вооруженных радикалов из шиитского движения «Хезболлах», после чего открыли по ним огонь с целью ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Солдаты, действовавшие в районе деревни Заутар аль-Шаркия, засекли пятерых террористов “Хезболлах”, представлявших угрозу для них в зоне безопасности. В ходе другого инцидента солдаты в районе хребта Али-ат-Тахир засекли вооруженного террориста “Хезболлах”, представлявшего угрозу. После обнаружения террористов израильские ВВС и сухопутные войска открыли по ним огонь и уничтожили угрозу» — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что «солдаты ЦАХАЛ действуют в районе хребта Али-ат-Тахер и не позволят террористам “Хезболлах” выйти из подземной сети туннелей или действовать в районе хребта.

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