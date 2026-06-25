ЦАХАЛ засек шестерых вооруженных радикалов «Хезболлах» на юге Ливана

«Солдаты, действовавшие в районе деревни Заутар аль-Шаркия, засекли пятерых террористов “Хезболлах”, представлявших угрозу для них в зоне безопасности. В ходе другого инцидента солдаты в районе хребта Али-ат-Тахир засекли вооруженного террориста “Хезболлах”, представлявшего угрозу. После обнаружения террористов израильские ВВС и сухопутные войска открыли по ним огонь и уничтожили угрозу» — говорится в заявлении.