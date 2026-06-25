Рютте призвал страны НАТО закупать оружие внутри альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны активнее закупать вооружение внутри блока и наращивать собственное военное производство.
По его словам, некоторые участники НАТО приобретают оружие у государств, не входящих в альянс. В качестве примера он назвал Румынию, Польшу и Эстонию, которые закупают продукцию в Южной Корее.
Рютте отметил, что Южная Корея является партнером НАТО, однако, по его мнению, деньги стран альянса лучше направлять на закупки внутри блока.
Генсек также призвал участников НАТО производить больше военной продукции, чтобы укреплять оборонные возможности альянса за счет собственных ресурсов.