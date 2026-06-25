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Санду заявила, что не имеет отношения к коррупционному скандалу вокруг ее сестры

Президент Молдавии сообщила, что узнала об инциденте из прессы, но получила письменное подтверждение о том, что информация в расследовании — правда.

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что узнала из прессы о коррупционном скандале, связанном с трудоустройством ее двоюродной сестры Анастасии Табурчану и других ее родственников, и не имеет к нему отношения.

«Тот факт, что моя родственница получила незаслуженные деньги — это не моя вина. Как мои родственники не отвечают за мои действия, так и я не отвечаю за их действия. Это аморально — получать незаслуженные средства», — заявила Санду в эфире телеканала ПРО-ТВ. Она подчеркнула, что узнала о скандале из прессы, но получила письменное подтверждение о том, что информация в расследовании — правда.

«Об этом трудоустройстве я узнала из расследования, что она была нанята без конкурса и о ее зарплате», — пояснила Санду, отметив, что не имеет «никакого отношения к этому трудоустройству». «Меня не информировали, со мной не советовались», — подчеркнула президент. При этом она выразила удивление тем, что пресс-секретарь предприятия в Молдавии получала такую высокую зарплату.

Ранее исполнительный секретарь блока оппозиционных молдавских партий «Победа», экс-депутат парламента республики Марина Таубер потребовала расследовать коррупционные скандалы с родственниками Санду, отметив, что Табурчану за год получила более 1 млн леев (около $58 тыс.) в качестве надбавок к зарплате и только после давления общественности уволилась, пообещав вернуть премии. По мнению политика, правоохранители должны провести открытое и независимое расследование, установить, как расходовались средства и кто принимал соответствующие решения.

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