Санду заявила, что не имеет отношения к коррупционному скандалу вокруг ее сестры

«Тот факт, что моя родственница получила незаслуженные деньги — это не моя вина. Как мои родственники не отвечают за мои действия, так и я не отвечаю за их действия. Это аморально — получать незаслуженные средства», — заявила Санду в эфире телеканала ПРО-ТВ. Она подчеркнула, что узнала о скандале из прессы, но получила письменное подтверждение о том, что информация в расследовании — правда.