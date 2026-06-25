Международная морская организация приостановила эвакуацию судов через Ормуз

В организации сообщили, что эвакуация будет возобновлена только после того, как ситуация станет более понятной. Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес уточнил, что атакованный корабль проходил через Ормузский пролив самостоятельно и не участвовал в организованной программе эвакуации.