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Инцидент с птицей вынудил вертолет ЦАХАЛ с президентом совершить посадку

Столкновение с птицей вынудило вертолет ЦАХАЛ, перевозивший президента страны, совершить незапланированную посадку.

Источник: Аргументы и факты

Вертолет Армии обороны Израиля, на борту которого находился президент страны Ицхак Герцог, был вынужден совершить экстренную посадку на авиабазе после столкновения с птицей. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших или технических повреждениях воздушного судна не поступало. Согласно стандартному регламенту, экипаж и высокопоставленный пассажир были пересажены на другой вертолет и продолжили маршрут.

По информации военных, после инцидента вертолет передали специалистам ВВС Израиля для проведения технического осмотра и восстановительных работ с целью скорейшего возвращения в строй.

«Инцидент расследуется», — уточнили в армейской пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Израиль и «Хезболла» пришли к соглашению о прекращении огня.

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