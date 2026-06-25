Инцидент с птицей вынудил вертолет ЦАХАЛ с президентом совершить посадку

В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших или технических повреждениях воздушного судна не поступало. Согласно стандартному регламенту, экипаж и высокопоставленный пассажир были пересажены на другой вертолет и продолжили маршрут.
По информации военных, после инцидента вертолет передали специалистам ВВС Израиля для проведения технического осмотра и восстановительных работ с целью скорейшего возвращения в строй.
«Инцидент расследуется», — уточнили в армейской пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Израиль и «Хезболла» пришли к соглашению о прекращении огня.