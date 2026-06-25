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Макрон: США не хотят быть нейтральным посредником в переговорах России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной.

Выступление Макрона транслировалось на YouTube-канале Елисейского дворца.

«Соединённые Штаты впервые одобрили текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, но поддерживают территориальную целостность Украины, военную поддержку, энергетическую помощь и санкции против России», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что в августе 2025 года Трамп был готов поддержать соглашение по урегулированию украинского конфликта на условиях, которые, по мнению французского лидера, отвечали интересам Москвы.

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