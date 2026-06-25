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Датское правительство решило перестать давать ВНЖ украинцам призывного возраста

Датское правительство представило законопроект, в соответствии с которым предлагается запретить украинцам мобилизационного возраста получать в Дании ВНЖ по особому закону, действовавшему с 2022 года.

Датское правительство представило законопроект, в соответствии с которым предлагается запретить украинцам мобилизационного возраста получать в Дании ВНЖ по особому закону, действовавшему с 2022 года.

Закон 2022 года предполагает, что украинцы освобождаются от прохождения стандартной процедуры получения убежища, могут сразу работать, получить жилье и пользоваться рядом других прав.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, как заявили в правительстве Дании, теряют возможность получить ВНЖ.

Власти объяснили свой шаг тем, что украинцы пытались с помощью датских законов уклониться от мобилизации.

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