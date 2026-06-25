Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Марию Порошину госпитализировали после ишемической атаки

Актрису Марию Порошину госпитализировали после транзиторной ишемической атаки.

Актрису Марию Порошину госпитализировали после транзиторной ишемической атаки.

По информации Mash, артистке стало плохо накануне.

«Порошина давно испытывает проблемы с щитовидной железой и давлением. Состояние потребовало медицинского вмешательства», — пишут авторы Telegram-канала.

Отмечается, что через несколько дней, 29 июня, актриса должна выйти на сцену московского Театра Эстрады в спектакле «Ищу мужа». Состоится ли постановка — неизвестно.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как средней степени тяжести.