Mash: Марию Порошину госпитализировали после ишемической атаки

Актрису Марию Порошину госпитализировали после транзиторной ишемической атаки.
По информации Mash, артистке стало плохо накануне.
«Порошина давно испытывает проблемы с щитовидной железой и давлением. Состояние потребовало медицинского вмешательства», — пишут авторы Telegram-канала.
Отмечается, что через несколько дней, 29 июня, актриса должна выйти на сцену московского Театра Эстрады в спектакле «Ищу мужа». Состоится ли постановка — неизвестно.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как средней степени тяжести.