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WSJ: КСИР якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура.

Корпус стражей Исламской революции Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в четверг атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура», — пишет издание.

Накануне министр энергетики США Крис Райт сообщал, что ещё 72 коммерческих судна прошли через Ормузский пролив за сутки.

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