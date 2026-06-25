WSJ: КСИР якобы атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура.
Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в четверг атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура», — пишет издание.
Накануне министр энергетики США Крис Райт сообщал, что ещё 72 коммерческих судна прошли через Ормузский пролив за сутки.
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