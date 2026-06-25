Дания откажет в убежище украинским мужчинам призывного возраста

Министр Мортен Бедсков подчеркнул, что Копенгаген остаётся надёжным союзником Киева, но не станет создавать правовые лазейки, ослабляющие обороноспособность страны.
«Дания стоит плечом к плечу с Украиной в её борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооружённые силы», — сказал Бедсков.
Изменения не затронут уже выданные виды на жительство. На начало мая 2026 года в Дании проживали около 47,6 тыс. украинских беженцев призывного возраста.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил прекратить выплаты пособий по безработице украинским беженцам. Политик также выступил за более активную депортацию мигрантов и помощь в добровольном возвращении на родину. По его мнению, эти меры помогут сократить расходы государства.
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