Дания откажет в убежище украинским мужчинам призывного возраста

«Дания стоит плечом к плечу с Украиной в её борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооружённые силы», — сказал Бедсков.