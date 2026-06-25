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В Польше столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшие

В Польше столкнулись два поезда, пострадали не менее двух человек.

ВАРШАВА, 25 июн — РИА Новости. Пассажирские поезда столкнулись в Польше, по предварительным данным, пострадали не менее двух человек, сообщает издание Gazeta.pl.

«Пассажирские поезда столкнулись в Белосливе Великопольского воеводства. По предварительным данным, пострадали не менее двух человек», — говорится в сообщении.

По данным пожарной стражи, в результате происшествия никто не погиб. Известно, что один из раненых получил травму головы. В поездах находились около 200 пассажиров.

На фотографиях, которые публикуют очевидцы в соцсетях, можно увидеть, что поезда принадлежат компаниям PKP Intercity и Polregio.