WSJ: Иран предложил делить доходы от Ормузского пролива с соседями

Тегеран прорабатывает план совместного контроля над Ормузским проливом с другими странами и разделения доходов от платы за проход судов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По оценке иранских чиновников, сборы за обеспечение безопасности и охрану окружающей среды в проливе могут приносить участвующим странам до 40 миллиардов долларов в год.