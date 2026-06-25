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При землетрясении в Каракасе пострадали дети сотрудников RT

Во время землетрясения в Каракасе пострадали дети корреспондента и оператора RT, а также дом автора сайта RT. Об сообщила главный редактор Маргарита Симоньян.

Во время землетрясения в Каракасе пострадали дети корреспондента и оператора RT, а также дом автора сайта RT. Об сообщила главный редактор Маргарита Симоньян.

«Во время землетрясения в Каракасе пострадали дети корреспондента и оператора RT. Их дом в полуразрушенном состоянии, но, слава Богу, здоровью ничего не угрожает. Пострадал и дом автора сайта RT», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

В настоящее время они переезжают в отель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает возможность оказания Венесуэле гуманитарной помощи.

По данным Геологической службы США, землетрясение, произошедшее в ночь на 25 июня, стало крупнейшим в Венесуэле с 1900 года.

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