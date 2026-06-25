При землетрясении в Каракасе пострадали дети сотрудников RT

«Во время землетрясения в Каракасе пострадали дети корреспондента и оператора RT. Их дом в полуразрушенном состоянии, но, слава Богу, здоровью ничего не угрожает. Пострадал и дом автора сайта RT», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.