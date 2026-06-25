Shaman осудил удаление VK из App Store попыткой лишить россиян голоса

«В современном мире есть два фронта. На одном слышны выстрелы, а на другом пытаются заглушить главное оружие человека — голос. На протяжении нескольких лет враги блокируют нам аккаунты на видеоплатформах, ограничивают доступ к российским приложениям, а сегодня под удар попала одна из крупнейших технологических корпораций — VK» — сказал Shaman, комментируя удаление VK из App Store.