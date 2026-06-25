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Shaman осудил удаление VK из App Store попыткой лишить россиян голоса

Shaman назвал удаление VK из App Store попыткой лишить россиян голоса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости назвал решение Apple удалить VK из App Store попыткой заглушить голос россиян и заставить их замолчать.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. В компания заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.

«В современном мире есть два фронта. На одном слышны выстрелы, а на другом пытаются заглушить главное оружие человека — голос. На протяжении нескольких лет враги блокируют нам аккаунты на видеоплатформах, ограничивают доступ к российским приложениям, а сегодня под удар попала одна из крупнейших технологических корпораций — VK» — сказал Shaman, комментируя удаление VK из App Store.

Он добавил, что России запрещают выступать с национальным флагом на международной арене. «Проще говоря, делают все, чтобы мы замолчали. Но мы не сдаемся!» — отметил он.

Артист напомнил, что Россия уже сталкивалась с подобными попытками — например, в 2024 году платформа видеохостинг YouTube заблокировала каналы российских артистов, среди которых оказались Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

«В период блокировок российских YouTube-каналов я стал самым обсуждаемым артистом, сумел перехватить повестку не только в музыкальной, но и в общественно-политической сфере. Мой митинг-концерт у американского посольства с премьерой песни “Душа Нараспашку” собрал несколько тысяч человек и привлек сотни СМИ», — добавил Shaman.

Он отметил, что ведущие телеканалы и онлайн-издания вели прямые трансляции, записывали репортажи, а сама тема еще несколько недель активно обсуждалась в мировом медиапространстве и социальных сетях.

Shaman также отметил, что в недавнем релизе «Россия-мама» он вновь поднял острую тему — предательство — и выступил портив иноагентов. По его словам, клип на эту песню вызвал мощный отклик: тысячи публикаций в поддержку, споры и раздражение у предателей, которые сами себя лишили голоса.

«Мы продолжаем говорить. Через творчество, музыку и образы. В четверг я выпустил новую песню “Братья-славяне” — это мой способ поддержать народ. И каждый из нас на своем месте делает все для победы нашей страны», — подчеркнул артист.