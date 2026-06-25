Васильев назвал беспределом заявление мэра Клуж-Напоки о российских гимнастах

«На самом деле это, конечно, правовой беспредел. На международном уровне уже было признано, что наши спортсмены возвращены с полными правами. А когда какой‑то там мэр какого‑то города берется оспаривать международные решения, это издержки демократии», — приводит его слова «Матч ТВ».