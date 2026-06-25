Васильев назвал беспределом заявление мэра Клуж-Напоки о российских гимнастах

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал заявление мэра румынского города Клуж-Напока Эмиля Бока, выступившего против российской символики на Кубке Вызова по художественной гимнастике.
«На самом деле это, конечно, правовой беспредел. На международном уровне уже было признано, что наши спортсмены возвращены с полными правами. А когда какой‑то там мэр какого‑то города берется оспаривать международные решения, это издержки демократии», — приводит его слова «Матч ТВ».
Он считает, что МОК стоит лишить Румынию права проводить соревнования.
«Каждый сверчок должен знать свой шесток. А этот сверчок совсем своего шестка не знает, возомнил о себе бог знает что».
Мэр Клуж-Напоки заявил, что соглашался на проведение соревнований в городе на условиях допуска россиян только в нейтральном статусе, хотя World Gymnastics вернула российским гимнастам национальную символику.
Позднее стало известно, что в Румынии не вывесили флаг России перед началом соревнований.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки тренируются в Клуж-Напоке с флагом на форме, несмотря на заявления румынского мэра.