Режиссёр Йегер рассказал, как рядом с его домом в Венесуэле рухнула многоэтажка

Венесуэльский режиссёр Даниэль Йегер рассказал RT, как рядом с его домом рухнула многоэтажка во время землетрясения.
«Мы сейчас находимся в Каракасе. Мы только что пережили очень большую национальную трагедию — два подряд землетрясения. Самые сильные в стране за последние 126 лет… Это была большая трагедия. По некоторым данным, около 30 тыс. человек пропали без вести. Это люди, которых мы ещё не нашли. Мы ещё не знаем количество жертв, мы все очень потрясены. Этот (разрушенный) дом находится рядом со мной, где я живу. Это был момент коллективной паники. Было очень тревожно. Спасатели пытаются найти людей, которые ещё живы», — заявил он на видео, которое публикует Telegram-канал RT.
О 30 тыс. пропавших без вести сообщают ряд СМИ, официальные власти же говорят о 157 пропавших. Погибли 188, пострадали свыше 1,5 тыс. человек.