Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссёр Йегер рассказал, как рядом с его домом в Венесуэле рухнула многоэтажка

Венесуэльский режиссёр Даниэль Йегер рассказал RT, как рядом с его домом рухнула многоэтажка во время землетрясения.

Венесуэльский режиссёр Даниэль Йегер рассказал RT, как рядом с его домом рухнула многоэтажка во время землетрясения.

«Мы сейчас находимся в Каракасе. Мы только что пережили очень большую национальную трагедию — два подряд землетрясения. Самые сильные в стране за последние 126 лет… Это была большая трагедия. По некоторым данным, около 30 тыс. человек пропали без вести. Это люди, которых мы ещё не нашли. Мы ещё не знаем количество жертв, мы все очень потрясены. Этот (разрушенный) дом находится рядом со мной, где я живу. Это был момент коллективной паники. Было очень тревожно. Спасатели пытаются найти людей, которые ещё живы», — заявил он на видео, которое публикует Telegram-канал RT.

О 30 тыс. пропавших без вести сообщают ряд СМИ, официальные власти же говорят о 157 пропавших. Погибли 188, пострадали свыше 1,5 тыс. человек.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше