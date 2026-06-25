Режиссёр Йегер рассказал, как рядом с его домом в Венесуэле рухнула многоэтажка

«Мы сейчас находимся в Каракасе. Мы только что пережили очень большую национальную трагедию — два подряд землетрясения. Самые сильные в стране за последние 126 лет… Это была большая трагедия. По некоторым данным, около 30 тыс. человек пропали без вести. Это люди, которых мы ещё не нашли. Мы ещё не знаем количество жертв, мы все очень потрясены. Этот (разрушенный) дом находится рядом со мной, где я живу. Это был момент коллективной паники. Было очень тревожно. Спасатели пытаются найти людей, которые ещё живы», — заявил он на видео, которое публикует Telegram-канал RT.