Иран не гарантирует полную безопасность судов в Ормузском проливе

Регулятор также сообщил в соцсети X*, что любые рейсы за пределами согласованных маршрутов не будут подпадать под страховое покрытие и связанные с ним обязательства. По мнению иранской стороны, подобные действия создают дополнительные угрозы для навигации в регионе.