Иран не гарантирует полную безопасность судов в Ормузском проливе

Иранское Управление по контролю за Персидским заливом предупредило судоходные компании о рисках при отклонении от утвержденных морских маршрутов. В ведомстве подчеркнули, что безопасность прохода гарантируется только для судов, следующих по установленным коридорам.
Регулятор также сообщил в соцсети X*, что любые рейсы за пределами согласованных маршрутов не будут подпадать под страховое покрытие и связанные с ним обязательства. По мнению иранской стороны, подобные действия создают дополнительные угрозы для навигации в регионе.
В Тегеране отдельно отметили, что вся ответственность за возможные последствия при нарушении предписанных правил будет возложена на владельцев судов, капитанов и операторов. Власти призвали участников морских перевозок строго соблюдать утвержденные схемы движения.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по грузовому судну в Ормузском проливе. В результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил мостик судна.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.