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Иран не гарантирует полную безопасность судов в Ормузском проливе

Иран заявил, что не может гарантировать безопасность судам, которые будут следовать за пределами установленных маршрутов в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

Иранское Управление по контролю за Персидским заливом предупредило судоходные компании о рисках при отклонении от утвержденных морских маршрутов. В ведомстве подчеркнули, что безопасность прохода гарантируется только для судов, следующих по установленным коридорам.

Регулятор также сообщил в соцсети X*, что любые рейсы за пределами согласованных маршрутов не будут подпадать под страховое покрытие и связанные с ним обязательства. По мнению иранской стороны, подобные действия создают дополнительные угрозы для навигации в регионе.

В Тегеране отдельно отметили, что вся ответственность за возможные последствия при нарушении предписанных правил будет возложена на владельцев судов, капитанов и операторов. Власти призвали участников морских перевозок строго соблюдать утвержденные схемы движения.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по грузовому судну в Ормузском проливе. В результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил мостик судна.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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