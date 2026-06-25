Песков: Лондон пытается экспроприировать нефть, добытую пиратскими методами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Великобритании в отношении захваченного танкера Smyrtos являются попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.
Об этом он сказал журналистам, комментируя возможные действия Лондона.
«Речь идёт о попытке, наверное, экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами», — сказал Песков.
Также Песков заявил, что Россия примет юридические меры, если Британия продаст нефть с танкера.
Ранее газета The Telegraph писала, что власти Великобритании рассматривают возможность продажи почти 100 тыс. т российской нефти с захваченного танкера Smyrtos, а вырученные средства планируют направить на военную помощь Украине.