В Киеве перестал действовать режим воздушной тревоги

В Киеве отменили действовавшую с вечера воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сирены продолжают звучать в Киевской, Днепропетровской и ряде других областей.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
Утром Минобороны России России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.
Читайте материал «ВС РФ уничтожили антенны-ретрансляторы ВСУ вблизи Константиновки».
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