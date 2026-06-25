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В Киеве перестал действовать режим воздушной тревоги

В Киеве отменили действовавшую с вечера воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве отменили действовавшую с вечера воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены продолжают звучать в Киевской, Днепропетровской и ряде других областей.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.

Утром Минобороны России России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.

Читайте материал «ВС РФ уничтожили антенны-ретрансляторы ВСУ вблизи Константиновки».

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