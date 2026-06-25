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Минкульт Латвии запретит русский язык в подведомственных учреждениях

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис подписал распоряжение о прекращении использования русского языка подведомственными учреждениями. Речь идет о международных мероприятиях ведомств, их рекламе и интернет-сайтах.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис подписал распоряжение о прекращении использования русского языка подведомственными учреждениями. Речь идет о международных мероприятиях ведомств, их рекламе и интернет-сайтах.

Как передает LSM, все подведомственные Минкульту учреждения должны выполнить требования министра до 30 июля. В распоряжении Пунтулис ссылается на решение Конституционного суда, который признал, что власти Латвии должны укреплять статус латышского языка в публичном пространстве страны.

От русского языка должны отказаться проекты, которые финансирует Министерство культуры Латвии. В их числе проект «Социальный цирк» Рижского цирка, который направлен на интеграцию детей из семей иностранцев, и проект Латвийского центра современного искусства по выпуску комиксов. Ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.

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