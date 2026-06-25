Минкульт Латвии запретит русский язык в подведомственных учреждениях

От русского языка должны отказаться проекты, которые финансирует Министерство культуры Латвии. В их числе проект «Социальный цирк» Рижского цирка, который направлен на интеграцию детей из семей иностранцев, и проект Латвийского центра современного искусства по выпуску комиксов. Ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.