Захарова: Польше стоило награждать борцов за память, а не неонацистов

«Может быть, официальная Варшава дала бы высшую награду тем своим гражданам, которые действительно работают на благо своего польского отечества? В частности, тем, кто занимается сохранением исторической памяти в Польше, кто сохраняет памятники красноармейцам», — сказала она на брифинге.