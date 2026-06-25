Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польше следовало бы награждать граждан, сохраняющих историческую память, а не неонацистов.
«Может быть, официальная Варшава дала бы высшую награду тем своим гражданам, которые действительно работают на благо своего польского отечества? В частности, тем, кто занимается сохранением исторической памяти в Польше, кто сохраняет памятники красноармейцам», — сказала она на брифинге.
При этом она усомнилась, что антифашисты согласились бы принять награду, которую ранее вручали Владимиру Зеленскому и нацисту Герману Герингу.
Захарова отметила, что польский народ сам оценит политиков, которые вырастили на Украине очаг бандеровской идеологии.
Неонацизм, по её словам, стал мировой проблемой.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.
После этого от польских госнаград отказались в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар, а также экс-президент Украины Леонид Кучма.
Зеленский обвинил Навроцкого в том, что он якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления УПА Киевом.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).