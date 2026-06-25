«Колорадо» обменял Ничушкина в «Коламбус»

Российский нападающий Валерий Ничушкин перешёл в «Коламбус Блю Джекетс» из «Колорадо Эвеланш» в результате обмена.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В обмен «Колорадо» получил выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, выборы в третьем и пятом раундах в 2027 и 2028 годах соответственно.
В прошедшем сезоне Ничушкин сыграл за команду 72 матча в регулярке и набрал 49 (17 + 32) очков. В плей-офф он набрал 4 (2 + 2) очка за 12 встреч.
Он выступал за «Колорадо» с 2019 года и является обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Овечкин примет решение по контракту с «Вашингтоном» не раньше 7 июля.