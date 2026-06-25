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Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад в рамках уголовного дела по факту смерти жительницы Крыма, которой, согласно поступившему обращению, не оказали экстренную помощь.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад в рамках уголовного дела по факту смерти жительницы Крыма, которой, согласно поступившему обращению, не оказали экстренную помощь.

Об этом пишет информационный центр СК.

Из публикации следует, что в феврале девушку госпитализировали в инфекционное отделение. Несмотря на тяжёлое состояние, крымчанку не переводили в реанимацию. На следующий день девушка скончалась.

«Бастрыкин затребовал… доклад о проведённом по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — заявили представители СК.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

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