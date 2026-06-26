Мэр Нью-Йорка — о высоких ценах на ЧМ: мы против превращения спорта в предмет роскоши

«С самого начала мы дали понять, что хотим, чтобы этот чемпионат мира был для всех. В Нью-Джерси есть билеты на транспорт до стадиона стоимостью около 100 долларов. Я понимаю, что они должны были принять это решение, чтобы не нести убытки. Отчасти это отражает соглашение города-организатора с ФИФА. Думаю, они более чем достаточно зарабатывают не только на этом чемпионате мира, но и на всех остальных, так что эти расходы покрываются, и издержки не должны покрываться за счёт болельщиков», — приводит его слова БиБиСи.