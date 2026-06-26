Мэр Нью-Йорка — о высоких ценах на ЧМ: мы против превращения спорта в предмет роскоши

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани высказался о высоких ценах во время чемпионата мира 2026 года.
«С самого начала мы дали понять, что хотим, чтобы этот чемпионат мира был для всех. В Нью-Джерси есть билеты на транспорт до стадиона стоимостью около 100 долларов. Я понимаю, что они должны были принять это решение, чтобы не нести убытки. Отчасти это отражает соглашение города-организатора с ФИФА. Думаю, они более чем достаточно зарабатывают не только на этом чемпионате мира, но и на всех остальных, так что эти расходы покрываются, и издержки не должны покрываться за счёт болельщиков», — приводит его слова БиБиСи.
Он отметил, что в Нью-Йорке проводятся фан-фестивали, по одному в каждом районе бесплатно. А также Мамдани гордится тем, что им выделили по 1000 билетов по $50 на каждую игру.
«Мы хотим, чтобы в этот период туристы и жители Нью-Йорка смогли заново открыть для себя этот город. Хотим, чтобы всё было доступно по цене, и чтобы каждый мог стать частью этого турнира. Это часть борьбы против коммерциализации спорта и превращения его в очередной предмет роскоши».
Ранее главный тренер сборной Шотландии раскритиковал цены на ЧМ-2026.