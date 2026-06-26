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Лукашенко: конфликт на Украине изменится в случае втягивания в него Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на недавней встрече с представителями Владимира Зеленского в Минске предупредил их: если Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт, это мгновенно изменит «качество войны».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на недавней встрече с представителями Владимира Зеленского в Минске предупредил их: если Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт, это мгновенно изменит «качество войны».

«Передайте Зеленскому: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинская сторона понимает это и уже дала ответ.

Лукашенко отметил, что Белоруссии не нужно втягиваться в украинский конфликт.

Также он сказал, что Белоруссия в любой ситуации будет рядом с Россией.

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