Военная операция на Украине. Онлайн

Украинская армия целенаправленно подожгла храм в Константиновке, где прятались мирные жители, рассказал ТАСС эвакуированный житель города Максим Плюшко.
Житель села Предмостное Джанкойского района в Крыму погиб при атаке ВСУ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Основные события 26 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше