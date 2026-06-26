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Военная операция на Украине. Онлайн

ВС РФ взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические участки ВСУ на двух трассах в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Украинская армия целенаправленно подожгла храм в Константиновке, где прятались мирные жители, рассказал ТАСС эвакуированный житель города Максим Плюшко.

Житель села Предмостное Джанкойского района в Крыму погиб при атаке ВСУ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Основные события 26 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.

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