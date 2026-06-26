ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III решил не переезжать в Букингемский дворец после реновации. Как сообщила пресс-служба монарха, он продолжит использовать эту лондонскую резиденцию в рабочих целях, однако намерен сделать ее более открытой для публики.
«Его Величество сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и испытывает глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни. Дворец останется рабочим домом, но мы стремимся расширить доступ для публики именно для того, чтобы максимизировать национальную выгоду от здания, финансируемого из государственного бюджета», — заявил представитель Букингемского дворца.
Поэтапные ремонтные работы в Букингемском дворце начались в 2017 году и должны быть закончены в течение 10 лет. Из-за реконструкции с декабря 2024 года по 2027 год приемы в резиденции были приостановлены. Все государственные мероприятия на это время перенесены в Виндзорский замок, расположенный к западу от Лондона. Сам Карл III живет в своей столичной резиденции Кларенс-хаус.
В 2025 году опрос социологической компании YouGov, проведенный для газеты The Times, показал, что большинство британцев выступают против того, чтобы реновацию Букингемского дворца в Лондоне выполнили за счет средств налогоплательщиков. Согласно исследованию, в котором приняли участие 2,5 тыс. британцев, 56% респондентов заявили, что правительство Великобритании не должно финансировать ремонт 775-комнатной резиденции Карла III. При этом только 29% опрошенных поддержали использование бюджетных средств на реновацию дворца, стоимость которой оценивается в ?369 млн ($485 млн). Остальные не смогли дать четкого ответа.
Букингемский дворец стал официальной лондонской резиденцией британских монархов в 1837 году после вступления на престол королевы Виктории. Здание было приобретено королевской семьей в 1761 году у баронета Чарльза Шеффилда. Дворец неоднократно расширяли и перестраивали в течение XIX века и в начале XX века.