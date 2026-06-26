Карл III решил не переезжать в Букингемский дворец после реновации

Поэтапные ремонтные работы в Букингемском дворце начались в 2017 году и должны быть закончены в течение 10 лет. Из-за реконструкции с декабря 2024 года по 2027 год приемы в резиденции были приостановлены. Все государственные мероприятия на это время перенесены в Виндзорский замок, расположенный к западу от Лондона. Сам Карл III живет в своей столичной резиденции Кларенс-хаус.