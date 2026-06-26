В Великобритании впервые опубликовали сведения о налоговых платежах монарха

«Букингемский дворец подтвердил, что сумма налогов, подлежащих уплате Его Величеством с момента восшествия на престол, составляет более ?30 млн. За два полных налоговых года с момента вступления в должность короля налоговые платежи Его Величества составили ?11,7 млн в 2023—2024 годах и ?12,9 млн в 2024—2025 годах соответственно. Это первый случай публикации личных налоговых платежей суверена», — отмечается в нем.