«Полноценный лёгкий истребитель»: на что способен модернизированный Як-130М

Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М выполнил первый полёт. Обновлённая версия машины получила передовые бортовые системы, современную РЛС и комплекс вооружений, позволяющий поражать воздушные и наземные цели. По словам аналитиков, Як-130М будет востребован в ВКС РФ и на внешних рынках.
Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М совершил первый полёт. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
«На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО “Яковлев” — состоялся первый полёт опытного самолёта Як-130М. Машину пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного лётчика-испытателя Андрея Воропаева», — говорится в релизе компании.
Полёт продолжался около 50 мин и проходил на высотах до 2 тыс. м и скоростях до 600 км/ч. Полётное задание было выполнено полностью, замечаний к самолёту нет, подчеркнули в ОАК.
«Первый полёт Як-130М — важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации. Самолёт сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика», — сказал замминистра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.
Параллельно с испытаниями самолёта ведётся модернизация производства, которая позволит нарастить выпуск новых машин.
«Сегодня началась новая история в жизни самолёта. Мы понимаем, что будет рост спроса на данный самолёт, поэтому параллельно с проведением испытаний мы сейчас перестраиваем своё производство. Линия сборки будет выглядеть в виде потока, конвейера. Это обеспечит выход на заданные темпы производства для удовлетворения растущего спроса», — заявил гендиректор филиала ПАО «Яковлев» Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.
«Два в одном».
Напомним, Як-130М является модернизированной версией учебно-боевого самолёта Як-130, который эксплуатируется Воздушно-космическими силами России и ВВС ряда стран Европы, Азии и Африки.
Як-130 был разработан в 1990-е годы для замены чехословацкого L-39 «Альбатрос», использовавшегося в СССР в качестве учебной машины. Серийное производство и эксплуатация Як-130 в войсках начались в 2000-е годы.
По словам главного редактора интернет-портала «Арсенал Отечества», авиационного эксперта Дмитрия Дрозденко, бортовой комплекс Як-130 позволяет имитировать работу различных боевых самолётов в процессе обучения.
Учебно-тренировочные самолёты Як-130 пилотажной группы «Крылья Тавриды» на репетиции воздушной части парада Победы в Москве, 2017 год.
РИА Новости.
© Владимир Астапкович.
«Электродистанционная система управления позволяет имитировать для лётчика полёт практически любого другого самолёта, например Су-30. Это необходимо для первоначального обучения лётного состава», — пояснил аналитик в комментарии RT.
В свою очередь, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что Як-130 обладает и боевыми возможностями, которые были внедрены в том числе в ответ на пожелания заказчиков.
«Изначально Як-130 создавался как учебный самолёт для отработки пилотирования современными боевыми комплексами 4-го поколения. При этом он был максимально приближен по функционалу к этим боевым самолётам. Это такая учебная парта высокого класса, после которой лётчик пересаживался уже в реальный боевой самолёт. На каком-то этапе стали развивать этот проект не только как учебный, но и как учебно-боевой», — сказал собеседник RT.
Как сообщают разработчики, внешне модернизированный самолёт мало отличается от базовой версии Як-130, но по своим характеристикам это совершенно новая машина, созданная с учётом реального боевого опыта.
В частности, Як-130М получил передовые бортовые системы, новую РЛС и «серьёзный» комплекс вооружений. Кроме того, современные средства связи Як-130М позволяют, помимо стандартного радиообмена, вести обмен тактическими данными как с другими летательными аппаратами, так и с наземными пунктами управления, отметил заместитель главного конструктора Як-130 Дмитрий Попов.
«Мы также расширяем номенклатуру… авиационных средств поражения. Из управляемого оружия сможем теперь применять корректируемые бомбы с лазерным наведением, со спутниковым наведением. Из неуправляемого… добавляем четыре пушки, можем применять многозамковые балочные держатели по четыре стокилограммовых бомбы на каждом, то есть 16 бомб на самолёт», — сказал Попов.
В качестве силовой установки на Як-130М используются двигатели АИ-222−25 производства Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Это двухконтурные турбореактивные моторы с тягой 2500 кгс. Их отличает надёжность и экономичность. Известно также, что цифровая система автоматического управления АИ-222−25 контролирует каждый параметр двигателя, обеспечивая высокую безопасность полёта.
«Экспортный потенциал большой».
Как отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, модернизация позволит в полном объёме «решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днём и ночью на уровне современных авиационных комплексов».
«В числе боевых задач Як-130М — уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжёлого класса», — уточнил Бадеха.
Испытания Як-130М.
© Объединенная авиастроительная корпорация.
По словам Романа Гусарова, Як-130М действительно можно применять для уничтожения дронов.
«Любой самолёт может применяться для борьбы с дронами. Вопрос только — с какими. Например, если это не скоростной дрон, то с ним лучше бороться вертолётами или небольшими турбовинтовыми самолётами, у которых скорость сопоставима. А Як-130М — это реактивный самолёт, у него скорости большие. Есть реактивные дроны, в том числе дальнобойные. При необходимости, конечно, можно было бы его применять для их уничтожения, хотя он создаётся явно не для этого. Для решения этих задач есть из чего выбирать», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
При этом Роман Гусаров считает, что Як-130М благодаря совмещению учебного и боевого функционала будет востребован в том числе на внешних рынках. Аналитик отметил, что многие страны нуждаются в лёгком самолёте для выполнения локальных боевых задач, для которых возможности Су-30, Су-35 или Су-57 избыточны.
«Перспективы у него просто колоссальные. Тем более характеристики самолёта прекрасные — для своих размеров он может нести очень большую ракетно-бомбовую нагрузку и дооснащаться различными системами, в том числе навесными контейнерами. Это либо радиолокационное оборудование, либо пушечно-пулемётное вооружение, либо ещё что-то. Як-130 нравится заказчикам, многие из них захотят приобрести новую модификацию, так что экспортный потенциал у него большой», — заключил эксперт.