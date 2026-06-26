«Полноценный лёгкий истребитель»: на что способен модернизированный Як-130М

«Любой самолёт может применяться для борьбы с дронами. Вопрос только — с какими. Например, если это не скоростной дрон, то с ним лучше бороться вертолётами или небольшими турбовинтовыми самолётами, у которых скорость сопоставима. А Як-130М — это реактивный самолёт, у него скорости большие. Есть реактивные дроны, в том числе дальнобойные. При необходимости, конечно, можно было бы его применять для их уничтожения, хотя он создаётся явно не для этого. Для решения этих задач есть из чего выбирать», — пояснил эксперт в разговоре с RT.