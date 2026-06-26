Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты изменили свою позицию по украинскому конфликту и больше не выступают в роли нейтральной стороны. По его словам, Вашингтон теперь открыто координирует действия с европейскими союзниками в вопросах поддержки Киева.
Французский лидер отметил на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе, что подобный подход был отражен в совместных договоренностях, достигнутых в рамках саммита G7. Речь идет о поддержке военной помощи Украине, а также о продолжении санкционного давления на Россию.
Макрон подчеркнул, что в последние месяцы позиции Европы и США по украинскому вопросу стали значительно ближе. По его мнению, это свидетельствует об укреплении общего курса западных стран в отношении конфликта.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности американской стороны сыграть конструктивную роль в урегулировании на Украине.