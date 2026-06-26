Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты изменили свою позицию по украинскому конфликту и больше не выступают в роли нейтральной стороны. По его словам, Вашингтон теперь открыто координирует действия с европейскими союзниками в вопросах поддержки Киева.