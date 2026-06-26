«Полный беспредел»: мэр Клуж-Напоки выступил против флага и гимна России на Кубке Вызова

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут выступить на Кубке Вызова по художественной гимнастике под национальными флагом и гимном, несмотря на снятие с них всех ограничений. В ответ Михаил Дегтярёв пообещал принять все меры ради отмены противоправного решения. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не проводить международные старты в местах, где «царят националисты и ксенофобы». В свою очередь, в World Gymnastics подчеркнули, что пытаются найти выход из ситуации. По мнению Яны Батыршиной, организаторы будут вынуждены отказаться от своих требований, если не хотят понести наказание.
В художественной гимнастике отношение к отечественным спортсменам в целом довольно лояльное. Ещё в середине мая им разрешили выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.
Правда, не обошлось без скандала. На чемпионате Европы украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза руками во время церемонии награждения, когда золото взяла россиянка Яна Заикина. Однако это был единичный случай.
Тем неожиданней оказалось заявление мэра румынского Клуж-Напоки Эмиля Бока о запрете на демонстрацию национальных символов России и Белоруссии на Кубке Вызова по художественной гимнастике. Он объяснил, что изначально дал согласие на проведение соревнований в городе на условиях, что отечественные спортсмены выступят в нейтральном статусе. Политик попросил власти страны и Федерацию гимнастики Румынии разобраться.
«Хочу внести полную ясность. В многофункциональном зале BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны. В этих условиях (когда допуск был лишь в нейтральном статусе) я одобрил проведение соревнований в Клуже при условии, что на соревнованиях по гимнастике не будут использоваться политические символы российских спортсменов», — заявил Бок.
А вот глава Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну не только не разделила позицию мэра, но и осталась шокирована ею. Она посетовала, что, если предложение будет реализовано, государство могут лишить прав на проведение первенства планеты среди юниоров в 2027-м, а на саму организцию наложат санкции World Gymnastics.
«Я видела решение местных властей запретить гимн и флаг России на соревнованиях в Клуже. Сейчас мы оказались между молотом и наковальней. Мы слишком малы, чтобы бороться с двумя такими колоссами. Тем не менее нужно понимать, что в данном случае речь идёт о детях, а спорт не должен иметь ничего общего с политикой», — цитирует Деляну ProSport.
В России действия Бока вызвали возмущение. Например, министр спорта и руководитель ОКР Михаил Дегтярёв назвал их «вопиющим нарушением Олимпийской хартии». Он рассказал, что Федерация гимнастики России уже обратилась с жалобой в World Gymnastics, а ОКР — в национальный комитет Румынии с требованием отменить ограничения в отношении отечественных гимнастов на Кубке Вызова. Кроме того, ОКР проинформировал о произошедшем МОК.
«Если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены, Олимпийский комитет России и Федерация гимнастики России будут добиваться от World Gymnastics применения предусмотренных регламентом санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии как организатора соревнований. Правила международного спорта должны действовать одинаково для всех, независимо от политической конъюнктуры и позиции отдельных чиновников», — приводит слова Дегтярёва «Р-Спорт».
Предельно жёстко высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвавшая не проводить международные старты в местах, где «царят националисты и ксенофобы».
Наконец, депутат Госдумы и президент Объединённой федерации зимних видов Дмитрий Свищёв предположил, что принимающую сторону накажут, если в Клуж-Напоке действительно наложат ограничения на россиян и белорусов.
«Ни одна страна, которая является организатором официального спортивного мероприятия или принимающей стороной, не имеет права нарушать регламенты спортивных соревнований и правила международной федерации. Всё чётко прописано. За нарушения грозят санкции от международной федерации, которые страна, нарушившая правила, должна исполнить. Поэтому однозначно Международная федерация гимнастики должна отреагировать на эти заявления», — выразил надежду Свищёв.
В World Gymnastics уже сделали это и заверили, что пытаются найти выход из ситуации.
«В настоящее время мы ведём переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперёд», — подчеркнули в организации.
По мнению пятикратной чемпионки планеты Яны Батыршиной, позиция Бока не вызывает ничего, кроме удивления. Сама она до последнего не верила в правдивость его слов.
«Когда появилась новость о требованиях мэра Клуж-Напоки, поначалу просто не поверила. Всё-таки россиянам во многих видах разрешили выступать под флагом и гимном. Более того, МОК поддержал нас. Недавно были внесены изменения в правила поведения на пьедестале. Честно говоря, когда перед турниром увидела, как вместо российского и белорусского флагов на арене вывесили обычные голубые полотна, находилась в шоке. Только тогда поняла, что всё серьёзно», — рассказала Батыршина в интервью RT.
По её данным, у организаторов нет другого выхода, кроме как позволить россиянам соревноваться полноценно, поскольку в противном случае они сами рискуют понести серьёзное наказание.
«Знаю, что Федерация гимнастики России и ОКР обратились с жалобой как в World Gymnastics, так и в МОК с просьбой как-то повлиять на организаторов. Но пока ситуация складывается так, что в субботу выступать, а изменений не произошло. Тем не менее верю: наше недовольство примут во внимание. Ведь это полный беспредел. Взять тот же теннис. Если на каком-то турнире не допускали россиян даже в нейтральном статусе, очки просто не шли в зачёт никому из участников. Соревнование в Румынии — ежегодное и достаточно важное. Надеюсь, на организаторов наложат санкции. А в честь побед россиян будет звучать национальный гимн», — добавила Батыршина.