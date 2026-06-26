«Полный беспредел»: мэр Клуж-Напоки выступил против флага и гимна России на Кубке Вызова

«Знаю, что Федерация гимнастики России и ОКР обратились с жалобой как в World Gymnastics, так и в МОК с просьбой как-то повлиять на организаторов. Но пока ситуация складывается так, что в субботу выступать, а изменений не произошло. Тем не менее верю: наше недовольство примут во внимание. Ведь это полный беспредел. Взять тот же теннис. Если на каком-то турнире не допускали россиян даже в нейтральном статусе, очки просто не шли в зачёт никому из участников. Соревнование в Румынии — ежегодное и достаточно важное. Надеюсь, на организаторов наложат санкции. А в честь побед россиян будет звучать национальный гимн», — добавила Батыршина.