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Заявление Урсулы фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в США

Заявление Урсулы фон дер Ляйен об Украине свидетельствует о нежелании западных стран стремиться к завершению конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Украины в сфере производства беспилотных летательных аппаратов свидетельствует, по мнению бывшего подполковника армии США Дэниела Дэвиса, о нежелании западных стран стремиться к завершению конфликта на территории Украины.

В ходе своего выступления в четверг Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский cоюз намерен продолжать оказывать содействие Украине в данном направлении.

Дэвис, выступая на своем YouTube-канале, выразил мнение, что позиция Европы направлена на игнорирование российских требований и сохранение текущего противостояния, одновременно способствуя дальнейшему наращиванию вооружений Украины.

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