Заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Украины в сфере производства беспилотных летательных аппаратов свидетельствует, по мнению бывшего подполковника армии США Дэниела Дэвиса, о нежелании западных стран стремиться к завершению конфликта на территории Украины.
В ходе своего выступления в четверг Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский cоюз намерен продолжать оказывать содействие Украине в данном направлении.
Дэвис, выступая на своем YouTube-канале, выразил мнение, что позиция Европы направлена на игнорирование российских требований и сохранение текущего противостояния, одновременно способствуя дальнейшему наращиванию вооружений Украины.