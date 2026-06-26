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Трансфер Андресона в «Манчестер Сити» может стать самым дорогим в истории АПЛ

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон перейдёт в «Манчестер Сити» за €150 млн.

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон перейдёт в «Манчестер Сити» за €150 млн.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны согласовали трансфер игрока.

Медицинское обследование он пройдёт в США, где находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

Если этот переход состоится за ту сумму, о которой пишет Романо, то он станет самым дорогим в истории АПЛ.

В прошлом сезоне Андресон сыграл за команду 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе.

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