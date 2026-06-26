ТАСС: одну из взлетно-посадочных полос аэропорта Каракаса закроют до июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Одна из трех взлетно-посадочных полос международного аэропорта имени Симона Боливара в Каракасе будет закрыта до 2 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли страны.
«Одна из трех взлетно-посадочных полос, протяженностью 2 500 м и имеющая асфальтовое покрытие, будет закрыта для эксплуатации до конца суток 2 июля», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что такое решение связано с последствиями землетрясения, однако не уточнил степень повреждения. Две другие полосы в аэропорту имеют асфальтобетонное покрытие, их протяженность составляет 2 885 и 3 500 м.
Собеседник агентства также подчеркнул, что работа аэропорта имени Симона Боливара в части приема или отправки пассажирских рейсов пока не возобновилась. Другой столичный аэропорт — имени Оскара Мачадо Сулоаги — несколько часов назад начал принимать самолеты. Однако пока речь идет только о небольших бортах авиации общего назначения, выполняющих внутригосударственные рейсы.
Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерской службе сообщил, что управление полетами над страной с 18:15 по всемирному времени четверга (21:15 мск — прим. ТАСС) осуществляется в нормальном режиме. Он отмечал, что данная информация доведена до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства страны.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, 164 человека погибли, 971 пострадал. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.