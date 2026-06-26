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США выделят $150 млн на помощь Венесуэле после землетрясений

США мобилизуют экстренные ресурсы и выделят $150 млн на оказание помощи Венесуэле, пострадавшей от двух землетрясений. Информация опубликована на сайте американского Госдепартамента.

США мобилизуют экстренные ресурсы и выделят $150 млн на оказание помощи Венесуэле, пострадавшей от двух землетрясений. Информация опубликована на сайте американского Госдепартамента.

Как указано в сообщении, из общего объема $50 млн будет предоставлено в виде двусторонних грантов гуманитарным организациям на местах. Остальные $100 млн будут направлены в объединенный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В Венесуэлу также направляется региональная группа реагирования на стихийные бедствия (DART), в составе которой будут действовать два специализированных городских отряда пожарных департаментов округов Фэрфакс и Лос-Анджелес.

25 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Погибли как минимум 188 человек, более 1,5 тыч. человек пострадали. Землетрясения стали крупнейшими в стране за 100 лет.

Что известно о последствиях — в материале «Ъ».

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