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Карл III заплатил около 40 миллионов долларов налогов после коронации

Карл III заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов налогов после коронации.

ЛОНДОН, 26 июн — РИА Новости. Король Великобритании Карл III заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов) налогов с момента коронации в сентябре 2022 года, говорится в заявлении Букингемского дворца, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Карл III стал первым британским монархом в современной истории, раскрывшим данные об уплате налогов. Как сообщали ранее британские СМИ, решение было принято лично Карлом в рамках «модернизации», института монархии, направленной на повышение прозрачности и подотчетности на фоне скандала вокруг связей экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном.

«Сумма налогов, выплаченных Его Величеством с момента коронации, составляет более 30 миллионов фунтов стерлингов», — говорится в заявлении дворца.

За 2023−24 финансовый год король заплатил 11,7 миллиона фунтов стерлингов. За период 2024−25 было выплачено 12,9 миллиона фунтов стерлингов. Остальные средства были выплачены в 2022 году.

Британские монархи не обязаны платит налоги, однако Карл III добровольно принял решение платить подоходный налог и налог на прирост капитала при продаже активов.

Основной доход британский монарх получает из прибыли Герцогства Ланкастерского, которому принадлежат земли и недвижимость по всей стране. В прошлом году доход герцогства составил порядка 24 миллиона фунтов.

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