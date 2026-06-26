Даты ответного визита парламентариев из США в Россию нет, заявили в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в июне заявлял, что ответный визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения. По его словам, американские парламентарии могут осенью приехать в Россию, диалог идет по линии МИД.
«Даты не определились. Приглашение им направлено. В данный момент никакие темы не обсуждаются. Когда приедут и что будет на повестке дня к этому, то и будем обсуждать», — сказал Никонов газете «Известия».
Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.
Никонов после визита в Вашингтон заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время.