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Моуринью хочет, чтобы футболисты «Реала» поскорее вылетели с ЧМ-2026

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы, чтобы футболисты его команды поскорее вылетели с чемпионата мира.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы, чтобы футболисты его команды поскорее вылетели с чемпионата мира.

«Хотите правду? Хочу, чтобы игроки “Реала” проиграли и уехали в отпуск. Потому что мне хочется, чтобы ребята вернулись на предсезонку», — сказал он в подкасте Beast Mode On.

«Реал» объявил о возвращении Моуринью на пост главного тренера 11 июня.

Ранее он руководил «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот время команда стала чемпионом Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Чемпионат мира-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее «Реал» объявил о трансфере Кукурельи.

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