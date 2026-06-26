Моуринью хочет, чтобы футболисты «Реала» поскорее вылетели с ЧМ-2026

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы, чтобы футболисты его команды поскорее вылетели с чемпионата мира.
«Хотите правду? Хочу, чтобы игроки “Реала” проиграли и уехали в отпуск. Потому что мне хочется, чтобы ребята вернулись на предсезонку», — сказал он в подкасте Beast Mode On.
«Реал» объявил о возвращении Моуринью на пост главного тренера 11 июня.
Ранее он руководил «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот время команда стала чемпионом Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.
Ранее «Реал» объявил о трансфере Кукурельи.
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