Всероссийский выпускной бал пройдёт в Москве 26 июня

Всероссийский выпускной бал состоится в Государственном Кремлёвском дворце в пятницу, 26 июня.
Перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Для участников подготовили интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади.
Мероприятие начнётся в 17:00 мск и продлится 12 часов.
«Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлёвском дворце станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь», — говорится на официальном сайте площадки.
27 июня более чем в 40 регионах России будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в связи с Днём молодёжи и проведением выпускных вечеров.