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Всероссийский выпускной бал пройдёт в Москве 26 июня

Всероссийский выпускной бал состоится в Государственном Кремлёвском дворце в пятницу, 26 июня.

Всероссийский выпускной бал состоится в Государственном Кремлёвском дворце в пятницу, 26 июня.

Перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Для участников подготовили интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади.

Мероприятие начнётся в 17:00 мск и продлится 12 часов.

«Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлёвском дворце станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь», — говорится на официальном сайте площадки.

27 июня более чем в 40 регионах России будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в связи с Днём молодёжи и проведением выпускных вечеров.