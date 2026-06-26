Al Hadath: Ливан и Израиль могут подписать меморандум о намерениях

По его словам, Израиль в качестве жеста доброй воли выведет свои войска из одного района на юге Ливана, находившегося под оккупацией. «Там будет создана пилотная зона, которую займут подразделения ливанской армии, — указал он. — Пока стороны не определили место, откуда будут выведены израильские войска».