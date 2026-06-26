Al Hadath: Ливан и Израиль могут подписать меморандум о намерениях

БЕЙРУТ, 26 июня. /ТАСС/. Делегации Ливана и Израиля обсуждают на переговорах в Вашингтоне меморандум о намерениях в сфере безопасности, подготовленный американскими экспертами. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath источник в Госдепартаменте.
«Стороны, несмотря на разногласия, могут подписать этот документ по итогам пятого раунда переговоров, который должен вскоре завершиться», — отметил источник.
По его словам, Израиль в качестве жеста доброй воли выведет свои войска из одного района на юге Ливана, находившегося под оккупацией. «Там будет создана пилотная зона, которую займут подразделения ливанской армии, — указал он. — Пока стороны не определили место, откуда будут выведены израильские войска».
Ливанским военным в ходе эксперимента предстоит продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять возможным вылазкам шиитской организации «Хезболлах». Ее бойцы должны полностью покинуть территорию к югу от реки Литани.