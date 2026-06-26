В Южной Корее придумали этикетки для арбузов с указанием уровня сладости

Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов Брикса могут отличаться по вкусу. На вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Даже при высокой сахаристости рыхлая мякоть или нарушенный водный баланс могут ухудшить впечатление.