В МИД рассказали о ситуации с заявкой России на расширение шельфа в Арктике

«Работа по расширению шельфа Арктики идет десятилетиями, она постепенно продвигается, шаг за шагом», — сказал он.
По словам Мусихина, основная часть положительных рекомендаций по шельфу уже принята комиссией ООН.
«Большая часть нашей заявки утверждена», — сказал он.
Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны — право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).
В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.
В 2015 году Россия подала в ООН частично пересмотренное представление по шельфу. Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади шельфа на почти 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск — Северный полюс — Чукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 миллиардов тонн условного топлива.