В МИД рассказали о ситуации с заявкой России на расширение шельфа в Арктике

Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны — право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).