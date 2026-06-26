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В МИД рассказали о ситуации с заявкой России на расширение шельфа в Арктике

Мусихин: большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена, сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

«Работа по расширению шельфа Арктики идет десятилетиями, она постепенно продвигается, шаг за шагом», — сказал он.

По словам Мусихина, основная часть положительных рекомендаций по шельфу уже принята комиссией ООН.

«Большая часть нашей заявки утверждена», — сказал он.

Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны — право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).

В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.

В 2015 году Россия подала в ООН частично пересмотренное представление по шельфу. Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади шельфа на почти 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск — Северный полюс — Чукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 миллиардов тонн условного топлива.

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