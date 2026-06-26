Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО

Как указал генсек НАТО, некоторые другие страны также продолжают наращивать свой военный потенциал и создавать дополнительные угрозы. В их числе он назвал Китай, который «продолжает расширять свои возможности в ядерной сфере», и Северную Корею. По его словам, КНДР наращивает свою ядерную программу, а также «получает опыт от поддержки российских военных действий на Украине».