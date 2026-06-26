Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО

Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Россия — текущая и долгосрочная угроза для альянса. Он добавил, что еще большую опасность представляет сотрудничество Москвы с Пекином и Пхеньяном.

Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Россия — текущая и долгосрочная угроза для альянса. Он добавил, что еще большую опасность представляет сотрудничество Москвы с Пекином и Пхеньяном.

«Россия остается нашей текущей и долгосрочной угрозой. Она инвестирует более 40% своего бюджета в оборону», — сказал господин Рютте.

Как указал генсек НАТО, некоторые другие страны также продолжают наращивать свой военный потенциал и создавать дополнительные угрозы. В их числе он назвал Китай, который «продолжает расширять свои возможности в ядерной сфере», и Северную Корею. По его словам, КНДР наращивает свою ядерную программу, а также «получает опыт от поддержки российских военных действий на Украине».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше