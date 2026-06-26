Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авербух: соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду сейчас нет

Призёр Олимпиады, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал мнение Этери Тутберидзе о том, что на данный момент в России нет уникальных фигуристок-одиночниц.

Призёр Олимпиады, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал мнение Этери Тутберидзе о том, что на данный момент в России нет уникальных фигуристок-одиночниц.

«Тот всплеск, который начался еще с Липницкой и Сотниковой, потом продолжился Загитовой, Медведевой и потрясающей тройкой — Валиевой, Трусовой, Щербаковой. На данный момент соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду нет, какими были девчонки», — приводит его слова Sport 24.

При этом он отметил, что всё может измениться за один сезон.

В одном из интервью Тутберидзе заявила, что нынешнее поколение спортсменок не является исключительным.

Под её руководством олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также она привела Алёну Косторную к победе на чемпионате Европы.

Ранее Наталья Бестемьянова отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе.