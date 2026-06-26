Авербух: соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду сейчас нет

Призёр Олимпиады, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал мнение Этери Тутберидзе о том, что на данный момент в России нет уникальных фигуристок-одиночниц.
«Тот всплеск, который начался еще с Липницкой и Сотниковой, потом продолжился Загитовой, Медведевой и потрясающей тройкой — Валиевой, Трусовой, Щербаковой. На данный момент соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду нет, какими были девчонки», — приводит его слова Sport 24.
При этом он отметил, что всё может измениться за один сезон.
В одном из интервью Тутберидзе заявила, что нынешнее поколение спортсменок не является исключительным.
Под её руководством олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также она привела Алёну Косторную к победе на чемпионате Европы.
Ранее Наталья Бестемьянова отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе.