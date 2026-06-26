Авербух: соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду сейчас нет

«Тот всплеск, который начался еще с Липницкой и Сотниковой, потом продолжился Загитовой, Медведевой и потрясающей тройкой — Валиевой, Трусовой, Щербаковой. На данный момент соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду нет, какими были девчонки», — приводит его слова Sport 24.