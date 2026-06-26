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Белый дом: США полностью прекратят принимать просителей политического убежища

Советник американского лидера Стивен Миллер призвал граждан Гаити как можно скорее вернуться на родину.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты фактически полностью прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

«Таким образом, двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища», — сказал он журналистам.

«Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», — отметил советник американского лидера. «[Это] очень простое, очень элегантное и полное решение», — считает Миллер.

При этом он в очередной раз высказался за ужесточение контроля над границей США с Мексикой. «Все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе [США] всегда фальшивые», — утверждал заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома. Он также, по сути, призвал граждан Гаити, находящихся в США со статусом временно защищенных лиц, как можно скорее вернуться на родину.

Ранее в тот же день Верховный суд США вынес решение в пользу американской администрации, разрешив ей прекратить предоставлять статус временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных на то оснований. Этот вердикт высшей судебной инстанции позволяет правительству США депортировать сотни тысяч таких лиц.

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