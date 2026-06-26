Белый дом: США полностью прекратят принимать просителей политического убежища

При этом он в очередной раз высказался за ужесточение контроля над границей США с Мексикой. «Все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе [США] всегда фальшивые», — утверждал заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома. Он также, по сути, призвал граждан Гаити, находящихся в США со статусом временно защищенных лиц, как можно скорее вернуться на родину.