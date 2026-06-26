Газетдинова: маткапитал выгодно направить на досрочное погашение ипотеки под 19%

Направлять средства материнского капитала на досрочное погашение ипотеки имеет финансовый смысл при ставке 19% годовых, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.
Об этом Газетдинова сообщила РИА Новости.
По её словам, маткапитал с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% и составляет почти 729 тыс. рублей на первого ребёнка. Однако индексация несопоставима с ипотечными процентами, которые начисляются за год ожидания.
Эксперт пояснила, что средства вносятся единовременно, а не ежемесячно. При этом важно заранее уточнить в договоре возможность сокращения срока кредита, а не уменьшения платежа, так как экономия на процентах в этом случае значительно выше.
«Реальная выгода от досрочного погашения маткапиталом за год ожидания будет в несколько раз больше индексационной прибавки», — добавила Газетдинова.
При планировании покупки она советует учитывать возможный рост цен на квартиры за год и право на льготную ипотеку. Ожидать индексацию маткапитала имеет смысл только при наличии в семье троих детей.
Ранее руководитель направления экспертной аналитики одного из финансовых маркетплейсов Инна Солдатенкова рассказала, что торопиться с кредитом из-за отдельных снижений ключевой ставки пока не стоит.