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Газетдинова: маткапитал выгодно направить на досрочное погашение ипотеки под 19%

Направлять средства материнского капитала на досрочное погашение ипотеки имеет финансовый смысл при ставке 19% годовых, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

Направлять средства материнского капитала на досрочное погашение ипотеки имеет финансовый смысл при ставке 19% годовых, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

Об этом Газетдинова сообщила РИА Новости.

По её словам, маткапитал с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% и составляет почти 729 тыс. рублей на первого ребёнка. Однако индексация несопоставима с ипотечными процентами, которые начисляются за год ожидания.

Эксперт пояснила, что средства вносятся единовременно, а не ежемесячно. При этом важно заранее уточнить в договоре возможность сокращения срока кредита, а не уменьшения платежа, так как экономия на процентах в этом случае значительно выше.

«Реальная выгода от досрочного погашения маткапиталом за год ожидания будет в несколько раз больше индексационной прибавки», — добавила Газетдинова.

При планировании покупки она советует учитывать возможный рост цен на квартиры за год и право на льготную ипотеку. Ожидать индексацию маткапитала имеет смысл только при наличии в семье троих детей.

Ранее руководитель направления экспертной аналитики одного из финансовых маркетплейсов Инна Солдатенкова рассказала, что торопиться с кредитом из-за отдельных снижений ключевой ставки пока не стоит.