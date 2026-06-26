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Танкеры прибыли в порт Рас-Танура, закрытый для экспорта нефти с весны

Саудовские танкеры прибыли в порт Рас-Танура, который был закрыт с весны.

ДОХА, 26 июн — РИА Новости. Саудовские танкеры находятся в порту Рас-Танура в Персидском заливе, который с марта не использовался для экспорта нефти, на фоне улучшения обстановки в регионе после заключения соглашения между Ираном и США, выяснило РИА Новости по данным портала местоположения судов Vessel Finder.

Как следует из информации Vessel Finder, саудовские супертанкеры Zaynah и Amad находятся в Персидском заливе — вблизи главного экспортного терминала королевства. Они могут стать первыми судами, которые примут груз в порту.

По данным портала, за последние 24 часа 21 судно прибыло в район расположения главного терминала для отгрузки сырой нефти и сжиженного природного газа Джуайма, которым управляет нефтегазовая компания Saudi Aramco.

Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура, став использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.

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