Танкеры прибыли в порт Рас-Танура, закрытый для экспорта нефти с весны

ДОХА, 26 июн — РИА Новости. Саудовские танкеры находятся в порту Рас-Танура в Персидском заливе, который с марта не использовался для экспорта нефти, на фоне улучшения обстановки в регионе после заключения соглашения между Ираном и США, выяснило РИА Новости по данным портала местоположения судов Vessel Finder.