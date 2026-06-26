Кот-д’Ивуар взял верх над Кюрасао и вышел в 1/16 финала ЧМ со второго места в группе

Сборная Кот-д’Ивуара победила команду Кюрасао в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026.
Встреча на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии завершилась со счётом 2:0.
Дубль в этой игре оформил Николя Пепе. Он забил на седьмой и 64-й минутах.
Кот-д’Ивуар набрал шесть очков и занял второе место в группе Е. Таким образом, команда вышла в плей-офф ЧМ. В 1/16 финала их ждёт встреча с Францией или Норвегией.
На счету Кюрасао одно очко — сборная расположилась на четвёртой позиции. Подопечные Дика Адвоката завершили выступление на турнире.
Ранее Босния и Герцеговина досрочно гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ с третьего места в группе.